Bakan açıkladı! 18 ilaç daha listeye eklendi

SGK'nın geri ödeme listesi genişlemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Peki, hangi ilaçlar listede?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Listede yer alan ilaçlar şu şekilde:10 antipsikotik ilaç5 kanser ilacı1 psöriazis ilacı1 hormon ilacı1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbı mama