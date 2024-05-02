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Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Bursa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Ekleme: 2.05.2024 - 13:32 Güncelleme: 2.05.2024 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 14'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.