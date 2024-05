Yılda 10 gün açıyor: Koparmanın 244 bin lira cezası var

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen 'Erciyes şakayığı' çiçek açtı. Kayalıklar arasında yetişen çiçeği koparanlara ise 244 bin lira ceza uygulanıyor. Her yıl mayıs ayının ortasında bölgede açan çiçekler doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların ise ilgisini çekiyor.Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, üniversite kampüsünde şakayığın çoğaltılması ve koruması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiçeğin Erciyes Dağı'ndaki popülasyonun insan baskısı ve hayvan otlatmaları nedeniyle azaldığını belirtti.Prof. Dr. Gürcan, Erciyes Dağı'nda şakayığın daha çok 'kartın' denilen büyük kayalardan oluşan alanlara sıkıştığını söyleyerek, “Büyük kayalardan oluşan alanlara insanlar, koyun ve keçiler girememekte, endemik bitkiler için koruma alanı oluşturuyor. Şakayığın çoğaltılması zor. Tohumunun kurutulmadan ağustos ayında toprağa ekilmesi durumda tohumlar başarılı olarak çimlenebilir. Şakayığın çiçeğe yatması 3-4 yıl alır. İlk 2-3 yıl bitki büyümesini sürdürür, bitkilerin bir kısmı üçüncü yılda çiçek açarken, çoğunluğu 4'üncü yılda çiçek verir. Daha sonraki yıllarda ise bitkiler her yıl çiçek açmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki olan şakayık tam geliştiğinde 15-20 adet çiçek verir. Soğuklara oldukça dayanıklıdır. Bahçenize bir defa şakayık dikerseniz, onlarca yıl ilkbaharda çiçeklendiğini görürsünüz' ifadelerini kullandı.Kayseri'de refüj ve rekreasyon alanlarında şakayık yetiştirilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Kahraman Gürcan, 'Böylece endemik bir bitki hem korunacak hem de tüm insanların beğenisine sunulacak. Ayrıca lale gibi her yıl kışın sökülüp yazın dikilmesi gerekmeyen bir bitki olduğu için park bahçecilik açısında yönetimi oldukça kolay bitkidir' dedi.