Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmekte.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.ADANA °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 30°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmekte.ANKARA °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı bulutluKONYA °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 26°CParçalı bulutluSİNOP 14°C, 18°CParçalı bulutluZONGULDAK 12°C, 19°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıTOKAT °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı bulutluKARS °C, 14°CParçalı bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 17°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 25°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı