Ekrem İmamoğlu'nun Roma çıkarmasına tepkiler sürüyor! Istakoz, Rolex derken... İsmail Saymaz'ın paylaştığı fotoğraf gündem oldu 'Roma'dan sevgilerle'

Gecelik oda fiyatı 100 bin TL, toplam harcama maliyeti 10 milyon ile 15 milyon TL arası! Sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun 73 kişiyle yaptığı Roma seyahatini konuşuyor. Hem Ekrem İmamoğlu, hem de kamudaki şatafatın temsili olarak görülen ıstakoz ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex olayında objektif çıkışlarıyla bilinen gazetecilerin sessiz kalmasına tepki var.

45'i basın mensubu 73 kişilik bir heyetle Roma'ya çıkartma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Parco Dei Principi Grande Hotel'de konakladı. Sosyal medya hesaplarından Roma seyahatindeki fotoğrafları paylaşan gazeteciler arasında İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Ertuğrul Özkök, Barış Pehlivan da vardı.Şebnem Bursalı Monako'daki ıstakoz meselesindeki çıkışlarıyla dikkat çeken, Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi ve lüks banyo tartışmalarında belediyeye ilk giren gazeteci olan İsmail Saymaz'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda katıldığı Roma seyahatinden paylaştığı fotoğraf da gündem oldu.'Roma'dan Sevgilerle' notuyla paylaşım yapan İsmail Saymaz'ın gönderisini 12 bin kişi beğendi.Kamu kaynağının bu seyahatte israf edildiğini savunan bazı gazeteciler ise hem Ekrem İmamoğlu'na hem de İBB heyetine tepki gösterdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği İtalya seyahati için ortalama 10 ila 15 milyon TL arasında harcama yapıldığı THY'den BOEING 737 uçağının kiralandığı iddia edildi. Parco Dei Principi Grande Hotel'de bir gece konaklamanın da 80 bin TL ile 110 bin TL arasında değiştiği ifade edildi.İBB, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmazken iddialar da yalanlanmadı.Öte yandan gazeteci Eğtuğrul Özkök, tartışma yaratan Roma seyahatine katılan gazetecilerin isim listesini paylaştı:İsmail Saymaz, Sözcü;Alişer Delek, Sözcü TV Genel Müdürü;Barış Pehlivan, Cumhuriyet;Kürşad Oğuz, HalkTV;Nevşin Mengü, YouTube yayıncısı ve Now TV programcısı;Gülşah İnce, Gazeteci;Ertuğrul Özkök, Gazeteci;Ayhan Dursun, Gazeteci;Can Özçelik, Gazeteci; Oda TVYavuz Oğhan, Gazete Pencere;Erkut Öztürk, Tivibu;İsmail Er, Hürriyet;Murat Ağca, Sports TV;Ali Emre Dedeoğlu, NTV Spor;Mustafa KARAGÖL, İHA;Uğur Demirkırdı, DHA;İlhan Uzundurukan, Sports TV;Mehmet Fatih Duman, AA;Mehmet Ayan, HaberTürk;Elvan Arat, NowTV Spor;Bağış Erten, EurosportAttila Gökçe, Milliyet;İbrahim Seten, 343;Faik Gürses, Posta;Şükran Albayrak, Tivibu;Ercan Yıldız, Türkiye;Banu Yelkovan, Sspor – Nutspor;İbrahim Varlı, BirGün;Merve Toy, YouTuber; Onnik Azinyan, Tele1;Oğuz Koloğlu, KRT;Burcu Biçer, Açık Radyo;Cüneyt Muharremoğlu, 10Haber;Ruşen Çakır, Medyascope;Müge İplikçi, Yazar;Erkut Tekin, CTGN Türk;Yakır Mizrahi, Bein.