Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde Sibergöz-39 operasyonları

Bakan Yerlikaya, 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya, “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Dün de 77 ilde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlenmişti."Mercek-19" adı verilen operasyonda, 1877 silah ele geçirilmiş, 2 bin 89 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklanmıştı.