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Beyaz Gazete
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Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde Sibergöz-39 operasyonları

Bakan Yerlikaya, 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde Sibergöz-39 operasyonları
Ekleme: 18.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde Sibergöz-39 operasyonları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Dün de 77 ilde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlenmişti.

"Mercek-19" adı verilen operasyonda, 1877 silah ele geçirilmiş, 2 bin 89 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklanmıştı.