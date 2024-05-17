TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! 36 ilde konut ve iş yeri satacak! Yüzde 15 peşin+60 ay vade...

TOKİ başvuru dönemi tekrar başladı. 36 ilde yapılacak TOKİ konut ve iş yeri satışlarının detayları belli oldu. İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi büyükşehirlerde satışı yapılacak TOKİ konut ve iş yerlerinin fiyat bilgisi de paylaşıldı. Peki TOKİ konut satışı hangi illerde yapılıyor? İş yerleri için nasıl bir finansman kolaylığı sağlanıyor? TOKİ başvuru süreci nasıl işliyor? İşte detaylar...

TOKİ 2024 başvuru süreci başladı. TOKİ kolay finansman imkanlarıyla 36 ilde konut ve iş yeri satışı yapacak. Alan, fiyat, konum bilgileri paylaşılan TOKİ konut ve işyerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Öte yandan TOKİ başvuru için son tarih 30 Mayıs Perşembe olarak bildirdi.TOKİ, 36 ilde 16 konut 183 iş yerini 30 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Sinop, Sivas, Kütahya, Osmaniye, Burdur, Adana, Elazığ, Kastamonu, Trabzon, Giresun, Uşak, Kars, Kırşehir ve Şanlıurfa'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat, 60 ay vadeyle alınabilecek.Konut ve iş yerleri 31 Mayıs Cuma günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adresinden de teklif verilebilecek.Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 30 Mayıs 2024 günü saat 14.00'a kadar alınacak.Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.Ayrıntılı bilgiye 'www.toki.gov.tr' ile 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adreslerinden ve '444 86 54' numaralı telefondan ulaşılabilecek.