Merkez Bankası anketi açıkladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Piyasa Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı. 2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00 – 31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00 – 35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00 - 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07'sinin beklentilerinin yüzde 28,00 – 31,99 aralığında, yüzde 37,70'inin beklentilerinin yüzde 32,00 – 35,99 aralığında, yüzde 19,67'sinin beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00 – 23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00 – 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 42,59‘unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 23,99 aralığında, yüzde 16,67‘sinin beklentilerinin yüzde 24,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşmiştir.Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşmiştir.