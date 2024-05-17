Konutta talep azaldı fiyat ucuzladı! Son 10 aydır düşüşte

Bir dönem rekorlar kıran piyasadaki satılık konut ve kira bedelleri son aylarda yavaşlamaya geçti. Reel konut fiyatlarındaki düşüş 10 aydır devam ediyor.Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan 'sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' nisan raporuna göre, ülke genelinde reel (enflasyondan arındırılmış) satış fiyatları yıllık yüzde 16.3 düşerken, reel ortalama kira yıllık bazda yüzde 11 azaldı.Rapora göre, ülke genelinde konut fiyatlarının yıllık artış oranı (cari) nisanda yüzde 42.1 oldu. Cari fiyatlarda yıldan yıla artış oranlarında son bir yıldır yavaşlama söz konusu. Reel fiyatlarda ise nisanda yıllık bazda yüzde 16.3 gerileme görüldü.Bu, enflasyonun konut fiyatlarından daha hızlı arttığını, yatırım amaçlı konut satın almanın cazip olmaktan çıktığını ifade ediyor. 3 büyük şehre bakıldığında ise İstanbul'da reel fiyatlar yüzde 18.3 ile çarpıcı bir düşüş gösterirken, İzmir'de yüzde 15.4, Ankara'da ise yüzde 10.9 gerileme oldu.Kiralık fiyatlarında da benzer bir tablo var. Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran kiralık fiyatlarındaki artış yavaşlıyor. Nisanda kira fiyatlarının yıllık değişim oranı yüzde 50.8 oldu.Reel kira ise nisan ayında yüzde 11.2 geriledi. Yıllık reel kira İstanbul'da azalış gösterirken, Ankara ve İzmir'de artışa geçti. Buna göre, İstanbul'da reel getiri yüzde 9.7 azalırken, Ankara'da yüzde 4.4, İzmir'de yüzde 5.7 artış gösterdi.Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden sonra, çok sert bir düşüş gösteren konut talebi Temmuz 2023'teki artıştan sonra kasım ayına kadar düşüşe geçmişti.Ancak aralıkta tekrar artış trendine geçen talep, bu yıl mart ayında konut talep göstergesi şubata kıyasla yüzde 1.6 azalarak 112.4 olmuştu. Nisan ayında da marttaki düşüş eğilimi devam etti ve gösterge yüzde 6 azalarak 105.6 olarak gerçekleşti. Konut talebi halen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 daha düşük seviyede.Marttan nisana Türkiye genelinde satılık konutların ortalama fiyatında artış yüzde 1.6 olarak gerçekleşti ve metrekare fiyatı 27 bin 816'dan 28 bin 257 TL'ye yükseldi.Cari fiyatlardaki artış oranı İstanbul'da yüzde 1.6, Ankara'da yüzde 1.4, İzmir'de ise yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Ortalama konutun metrekare fiyatı Nisan 2024 itibarıyla İstanbul'da 39 bin 80 TL, Ankara'da 21 bin 250 TL ve İzmir'de 32 bin 632 TL oldu.Geçen yılın Nisan ayında 105 TL olan Türkiye geneli güncel ortalama metrekare kira fiyatı, Nisan 2024'te 158.6 TL olarak kayıtlara geçti. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları ise İstanbul'da 200 TL, Ankara'da 150 TL, İzmir'de 179 TL seviyesinde.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, son bir yılda konut fiyatlarındaki düşüşün yüzde 30 seviyelerinde olduğunu belirterek, yüzde 10-15 daha düşüş beklediklerini söyledi. 'Tabela fiyatları çalışmıyor' diyen Aşa, ilandaki düşüşlerden ziyade yüz yüze görüşmelerde pazarlıklar olduğu için fiyatların daha da düştüğünü belirtti.Talebin hâlâ canlı olduğunu kaydeden Aşa, 'Vatandaşın ev alma iştahı devam ediyor ancak kredi kısıtlamaları, finansmana erişim nedeniyle satışa dönmüyor. Ancak elinde nakit parası olan ev alabiliyor o sırada da pazarlıkla indirim oranı yükseliyor. Aynı durum kiralık daireler için de geçerli' diye konuştu.Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ev sahiplerinin mülklerini satışa çıkardığı zaman doğru fiyatlandıramama nedeniyle yüksek fiyat sunduklarını, zaman içinde fiyatın geriye geldiğini söyledi.Akdoğan, 'Satışların çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Yüksek faiz sebebiyle, kredi kullanımı zor. Kiralık dairelerde ki durum biraz farklı. Mart Nisan ayları taşınma ayı olmadığı için, taşınmaların hareketlendiği zamanlarda fiyatlar yine yukarı yönlü seyredecektir. Aidat yükünden kurtulmak isteyenler veya ödemeleri için evi kiralamak isteyenler tarafından fiyatlar geri çekilmiş olabilir' şeklinde konuştu.