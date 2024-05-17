Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığına kritik atamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına önemli atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla birlikte Dışişleri Bakanlığına atamalar gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre; Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.