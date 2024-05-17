Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! O hastalar ilaçlarını artık aile hekimlerine yazdırabilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.Bakan Işıkhan, kronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının, aile hekimleri tarafından, ilgili sağlık raporlu hastalara yazdırabilmenin önünü açtıklarını söyledi.Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. 2 milyon vatandaşımız yeni ilaç düzenlemesinden faydalanacak.Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri' ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız.SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz.