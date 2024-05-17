AK Partili vekilden Yavaş'a sert tepki: Kan ve gözyaşının sel olduğu ortamda kendini eğlenceye veriyor

Asuman Erdoğan, 'Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye veriyor.' dedi.Erdoğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümünde şehadet şerbeti içen Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyerek söze başladı. Bu sürecin halen devam ettiğini son yaşananlarla beraber Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğuna dikkat çekti. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kurulmasıyla birlikte katliam ve ölümlere hız verdiğini ve bu sayede büyük felaket olarak ilen edilen 15 Mayıs tarihiyle Filistinlilerin özgürlük mücadelesinin alevlendiğine vurgu yaptı. Erdoğan, terör devleti İsrail'in katliamlarına hız kesmeden bütün dünyanın gözü önünde ve insanlığa meydan okuyarak devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, var oldukları sürece mazlum Filistin halkına ve Gazze'ye sınırsız ve koşulsuz destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.Erdoğan, birçok konuda duyarsız kalan batı toplumlarının bile bu katliamlar ve vahşet karşısında insafa geldiğini dile getirerek, 'Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye veriyor. İsrail ile olan bütün ticari ilişkileri durduran tek devlet ve Gazze'ye en fazla maddi yardım yapan ülke Türkiye'dir. Duamız odur ki inşallah bu sorunu kökünden çözecek olan devlet Türkiye, millet de Türk milleti olacaktır. Gazze ve Filistin konusunda bütün dünya merhamete gelmişken din, dil, fikir, milliyet ve renk fark etmeksizin bütün insanlık ayağa kalkmışken vicdanında yaprak oynamayan tek kesim ülkemizdeki muhalefet maalesef. Öyle ki muhalefetin bazı söylemlerini ve icraatlarını anlamlandıramıyor ve bir yere konumlandıramıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kan, gözyaşı ve ekonomik darboğazda vatandaşın parasını konserlere harcadığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:'Bütün insanlığın yüreğini yakan, dünyayı ayağa kaldıran, sözcüklerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı bir Gazze katliamı varken, başkent Ankara'mızda eğlence ve konser düzenlemek vicdanla, izanla anlaşılabilecek bir şey değil. Çocuk bedenlerinin bombaların altında lime lime olduğu, kan ve gözyaşının sel olduğu, feryatların arşı alayı inlettiği bir ortamda kendini eğlenceye vermek de tam da CHP belediyeciliğine yakışır bir durum. Ankara'ya bir çivi bile çakmayan ve bununla da övünen bir belediye başkanının konserlere çok yüklü miktarlarda ödenekler ayırması Allah aşkına hangi akla hizmettir? Bu vatandaşın parasını çarçur etmek değil de nedir?'