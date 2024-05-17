1.600 yıllık hazine arkeologları hayrete düşürdü: Öğretmenin bahçesinden tarih fışkırdı

Bir coğrafya öğretmeni İngiltere'nin Coventry kentindeki evinde aşırı büyümüş bahçesini temizlerken gizemli kesiklere sahip bir kayaya rastladı. Bu taşın ilgi çekici olduğunu tahmin eden öğretmen, yerel arkeoloğa fotoğraf göndererek taş hakkında bilgi istedi. Arkeologtan gelen mesaj ise öğretmeni hem şaşkına çevirdi, hemde hayrete düşürdü. Çünkü arkeolog söz konusu taşın 1.600 yıllık olduğunu ve müzeye layık olduğunu söylemişti.Coğrafya öğretmeni Graham Senior'un keşfettiği dikdörtgen kumtaşı kayasında, Orta Çağ'ın başlarında öncelikle İrlanda dilinde yazmak için kullanılan bir alfabe olan Ogham yazılıydı. İrlandalılar parşömen el yazmalarını kullanmaya başlamadan önce, taş gibi malzemeler üzerinde gruplar halinde paralel çizgilerden oluşan Ogham yazı sistemini kullanıyorlardı. Bu tür taşların nadir örnekleri, dar görüşlü Latin alfabesinin kullanılmasından önceki İrlanda diline bir bakış sağlıyor.Konuya ilişkin açıklama yapan yetkili, 'Bu şeyi gördüğümde bir çiçek tarhını yabani otlardan ve taşlardan temizliyordum ve düşündüm ki, bu doğal değil, bunlar bir hayvanın çizikleri değil. Yüzeyin on ila beş inçten fazla altında olamaz.' dedi.Birmingham Müzeleri'nde Staffordshire ve West Midlands buluntu sorumlusu ve arkeolog Teresa Gilmore şunları söyledi:'Bu özel buluntu bize Coventry'deki erken ortaçağ faaliyetlerine ilişkin henüz anlamadığımız yeni bir bakış açısı kazandırdı . Bunun gibi her bulgu bulmacamızı tamamlamamıza yardımcı oluyor ve bize biraz daha fazla bilgi veriyor.'Senior ona birkaç fotoğraf gönderdiğinde potansiyeli hemen gördü. Glasgow Üniversitesi Kelt Araştırmaları Profesörü Katherine Forsyth ile temasa geçti ve Forsyth bunun erken dönem bir Ogham yazısı olduğunu, büyük olasılıkla beşinci ila altıncı yüzyıllara, ancak muhtemelen dördüncü yüzyıla kadar uzanan bir yazı olduğunu doğruladı.Gilmore, bu tür taşların 'çok nadir olduğunu ve genellikle İrlanda veya İskoçya'da bulunduğunu, dolayısıyla bunları (İngiliz) Midlands'de bulmanın aslında alışılmadık bir durum olduğunu' söyledi.Sözlerine devam eden Gilmore, 'Bunların İrlanda'dan veya Orta Çağ'daki erken dönem manastırlarının çevresinden gelen insanları temsil edebileceğinden şüpheleniyor. Farklı manastırlar arasında gidip gelen keşişler ve din adamları vardı.' dedi.11 cm uzunluğunda ve 139 gr ağırlığındaki taşın dört kenarından üçünde yazılar bulunmaktadır. Amacının belirsiz olduğunu söyleyen Gilmore 'Taşınabilir bir hatıra eşyası olabilir. Bu inanılmaz küçük bir şey.' dedi.Gilmore , 'Maldumcail/ S/ Lass' yazıtını şöyle açıkladı :'İlk kısım, Mael Dumcail adlı bir kişinin adını ifade ediyor. İkinci kısım daha az kesindir. S/Lass'ın nereden geldiğinden emin değiliz. Muhtemelen bir konumdur. Yani 'Beni yarattı' gibi bir şey.'Senior, eserin önemli olduğunu öğrenmenin heyecan verici olduğunu söyledi ve 'Sowe Nehri'nden çok uzakta değiliz. Bana göre önemli bir ulaşım yolu olsa gerek.” ifadelerini kullandı.Taş, kıdemli kişinin onu kalıcı olarak bağışladığı Coventry'deki Herbert Sanat Galerisi ve Müzesi'nde sergileniyor. Müzenin küratörü Ali Wells şunları söyledi:“Gerçekten inanılmaz. Dil İrlanda'dan geliyor. Bu yüzden onu Coventry'de bulmak heyecan verici bir gizemdi. Coventry'de yıllar boyunca, özellikle de şehir merkezinde kazılar yapıldığı için pek fazla yeni buluntu bulunmuyor. Oldukça beklenmedik bir şeydi.”