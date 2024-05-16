Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk'ün seçildiği bildirildi.16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.31 bin 548 sayılı Gazete'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçme kararı yayımlandı."Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçilmiştir."