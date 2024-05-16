Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk'ün seçildiği bildirildi.
16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
31 bin 548 sayılı Gazete'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçme kararı yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda şu ifadelere yer verildi:
"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçilmiştir."