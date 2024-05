Karşıyaka Mezarlığı can çekişiyor! Ankaralı’ya mezarda bile rahat yok

Zafer Bilgen isimli vatandaşın babasının mezarı, başka bir mezarın tamiri sırasında yanlışlıkla kırıldı. Mezarlık yönetimi önce hatasını kabul etti, sonra inkar etti. Bilgen, babasının mezarıyla ilgili sorunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a taşımak istedi. Ama kendisine izin verilmedi.Zafer Bilgen babasının mezarı, başka bir mezarın tamiri sırasında mezarlar karıştırıldığı için yanlışlıkla kırıldı. Babasını ziyarete geldiğinde vahim tablo ile karşılaşan Bilgen, olayı mezarlık yönetimine bildirdi. Mezarlık yönetimi ise bir mermer firmasının, babasının mezarının üst tarafından bulunan başka bir mezarı yenilemek isterken mezarları karıştırdığını kırıldığını kabul etti.Kendisinden 1 hafta müsaade istenmesiyle sürecin çözüme kavuşturulacağını belirten yetkililer Bilgen'i geri arayıp firmanın mezarı kırmadığını ve bir yanlışlık olduğunu ileri sürdüler. Aldığı yanıt karşısında şoke olan Bilgen, durumu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a taşımak istedi ancak ne belediyeye girebildi ne de Yavaş'la görüşebildi. Sorunu anlatmak istese de Yavaş'ın yanına yaklaştırılmayınca sorunu medyaya taşıdı. Bilgen'in bir iddiası da, mezar yapımı işi yapan mermer firmalarıyla mezarlık yönetimi arasında bir rant çarkı olabileceği yönünde oldu.Yaşadığı olayı anlatan Bilgen, 'Bundan 3-4 ay önce babamın kabrini ziyarete gelmiştim. Mezarın kırıldığı gördüm. Müdürlüğe giderek dilekçe verdim ve mezarlık görevlisinden olayın sorumlusunu bulmalarını istedim. Yarım saat sonra bir mermer firmasının başka mezarı yenilemek isterken yanlışlıkla bizim mezarı kırdığını söylediler. Ben mezarımı yapsınlar demedim, özür dilesinler, isterlerse yaptırabilirler dedim. 1 hafta müsaade istediler. Daha sonra da arayıp sizin mezarınızı kıran bu firma değil dediler. Mezarlık Müdürü ile firma arasında bir iş var ama ne olduğunu bilmiyorum. Mansur Yavaş'ın buna el atması lazım. Mezarlıklarda bakım yok. Hemen yanımız da şehit yeğenimin mezarı da var onun da mezarını eşmişler. Benim şikayetime benzer şikayetler de var tabi onlara ne yaptılar ne dediler bilmiyorum.'İşin bir de şu boyutu var. Mermer şirketleri çok eski mezarları kırıyorlar, yeniden yapılsın ve kendilerine rant sağlasın diye. Bunlara da mezarlık yönetimi de çoğu zaman göz yumuyor. Bana işimi halledeceğiz deyip 1 hafta sonra geldiğimde bu firma kırmadı dediniz. Önce niye bu firma kırmış deyip sonra niye kırmadı diyorsunuz. Demek ki bu işte bir rant var. Bunlara göz yuman herkeste kabahat var' ifadelerini kullandı.Hasan Saylık, 'Tamam köpekleri toplamaya gücünüz yetmiyor, para da harcamak işinize gelmiyor, bari mezarlıklara saygınız olsun.'Mehmet Burak Omaç, 'Ankara'ya ne yaptı ki biri açıklasın? hepsi yapılmıştı hazırdı bu onlara bile bakamadı.'Veli Babadan, 'Karşıyaka mezarlığı köpek bırakma yeri olmuş, köpek severler mezar yanlarına tavuk, et, ekmek parçaları atmış, mezarlık içi, köpek ve karga dolu, mezarların üstleri karga pislikleriyle dolu. Melih başkanın yaptıklarıyla 5 sene idare ettiler, bir 5 sene daha reklamla bu iş gitmez.'Ali Yılmaz, 'Karşıyaka mezarlığı kazıldı, taş döşenmedi. Kendi haline terk edildi. Şikâyet açtım haftalardır ilgilenen yok. Durum bu.'Harika Ertunç, 'Kabristan ziyaretinin en yoğun olduğu bu günde Karşıyaka mezarlığı 5-6 No'lu kapıların olduğu yerde hiçbir çeşmeden su akmıyor. Yetkililerimizin bu hassas konuya acilen çözüm üretmelerini rica ediyoruz'Soner Yılgör, 'Karşıyaka mezarlığı bakımsızlıktan geçilmiyor. Her yağmur yağdığında su basan mezarlarımız kutsallarımız.'Hakan Can, 'Kabir ziyareti gereği bayramlarda mezara dökebileceğimiz bir kap su yok bayram arifesinde bu yapılan reva mı? Bir diyeceğiniz var mı?'