Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı

Türkiye, bir organize suç örgütü üzerinden aralarında siyasiler, gazeteciler, ekonomi dünyasından isimlerin de yer aldığı birçok isme yönelik kumpas planıyla çalkalanıyor.İddialara göre söz konusu kumpas planı, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından başladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü polisleri, organize suç örgütünün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Serdar Sertçelik'i 6 Ekim'de KKTC'den Türkiye'ye getirerek gözaltına alındı.M7 koduyla gizli tanık yapılan Sertçelik, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi verilen Sertçelik buna rağmen tam 9 kez evinden uzaklaştı.Üstelik bu ihlallerden birinde Ece Ronay ile birlikte gittiği çorbacıda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.Sol ayağının üzerine 10 gün boyunca basmaması yönünde doktor raporu düzenlenen Serdar Sertçelik, bundan 10 gün sonra ise ayağındaki elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçtı.Sertçelik, ev hapsinden dışarıya çıktığında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verilmesine rağmen tutuklama yapılmadığı belirlendi.İddialara göre gizli tanık Serdar Sertçelik, firardayken bazı emniyet yetkilileri tarafından bir kumpas planı için kullanılmak istendi. Sertçelik ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı.Yayınlarda, Demircan'ın gizli tanığı tekrar Türkiye'ye getirmeye çalıştığı, ek ifadesini almak istediği ve birçok siyasi isimle ilgili ifade vermesi için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.Sertçelik'in ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğu kayıtlara yansıdı.Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e, 'Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç' dediği yansıdı.Skandalın patlak vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.Gizli tanık Sertçelik üzerinden kumpas kurulması iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan Ankara'da Organize Şube'den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin, dün Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Gözaltına alınan emniyet yetkililerinin Sertçelik'i kullanarak bakanları, siyasileri ve parti temsilcilerini soruşturma dosyasına eklemeye çalıştığı kaydedildi.4 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altındaki 'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlattığı kaydedildi.Haklarında yurtdışına çıkma yasağı konulan 4 ismin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu kaydedildi.Bu arada Kerem Gökay Öner'in şube müdürlüğü süresinde yapılan bu kumpas soruşturması sonrası görevini bırakmak istediği, üstlerinden bunu istediği, gözaltı kararından önce de avukatıyla birlikte savcılığa gittiği öğrenildi.Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün üyeleri 15 Nisan'da ilk duruşmaya çıkmıştı. Sanıklardan Muhammet Kaplan ifadesinde, gazeteci Uğur Dündar ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Kaplan, 'Gözümün önünde yan odada Başkomser İbrahim, Serdar Sertçelik'i Uğur Dündar ile telefonda görüştürdü.Başkomser İbrahim dedi ki, Uğur abin telefonda. Serdar da Uğur kim dedi. İbrahim Başkomiser de 'Uğur Dündar' dedi. Dündar telefonda, 'Abilerinin sana söyletecekleri çok önemli. Aman abilerini kırma' demiş' ifadelerini kullandı.Ankara Emniyeti'ndeki kumpas planının ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Aralarında siyasiler, gazeteciler, bürokratlar, bakan yardımcıları, bakan yakınları ve milletvekillerinin de olduğu 280 kişinin hesap hareketlerinin, sosyal medya üzerindeki yazışmalarının, adreslerinin, mernis kayıtlarının, konaklama ve seyahatlerine ilişkin bilgilerin Ankara Emniyeti'ndeki sistem üzerinde sorgulandığı belirtildi.Bu iddia üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından yeni müfettişler görevlendirildi. Bu arada takibe alındığı ortaya çıkan birçok isim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya skandalla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz' dedi.Yerlikaya, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hâkim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz' dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, 'Soruşturma devam ediyor, yargımıza güvenimiz tam' ifadelerini kullandı.