ABD'li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar

Mardin- Amerika hattında yaşanan endemik hayvan kaçakçılığı ilgili yeni detaylara ulaştı.Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (American Museum of Natural History) Müdürü Prof. Prendini, aynı zamanda Akrep Sistematiği Araştırma Grubu'nun başkanlığını da yürütüyordu.Araştırma Grubu, yaklaşık 22 yıldır dünyada az bilinen üç örümcek takımının sistematiği üzerinde çalışıyordu.Prof. Prendini ve ekibinin araştırma alanı kırbaç örümcekleri (Amblypygi), güneş örümcekleri (Solifugae) ve kırbaç akrepleri (Thelyphonida)'ydi.Sabah'ta yer alan habere göre, Antarktika dışındaki tüm kıtalarda 30'dan fazla ülkeye seyahat eden ekip, son dönemde Buthidae ailesinden gelen akreplerin ham zehrinin kanser hücreleri üzerine sitotoksik ve antiproliferatif etkilerini araştırmaya yoğunlaştırmıştı.Geçen Aralık'ta, Meşhed Ferdowsi Üniversitesi Biyoloji Bölümü ekibi, Prof. Prendini'nin ekibiyle batı ve güneybatı İran'da görülen buthiddae ailesinden gelen Hottentotta saulcyi akrebinin araştırmaya başladı.Dünyanın en ölümcül zehrini taşıyan akrebin, tıbbi açıdan çok değerli olduğu belirlendi.Akrepler konusunda oldukça tecrübeli olan Prof. Prendini, Hottentotta Saulcyi'nin izlerinin Mardin'e kadar uzandığını keşfetti.Geçen ay yaklaşık 10 bin kilometre kat ederek Türkiye'ye gelen Prendini, Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak bilimsel araştırma izni aldı. Ardından da Batman, Şırnak ve Hakkâri 'de de yayılım gösteren akrepleri toplamaya başladı.Dünyanın en değerli sürüngenleri için milyonlarca kilometre yol kat eden Prof. Prendini, endemik floranın çıkışlarının yasak olduğunu bildiği halde, akreplerle birlikte 12 Mayıs'ta ABD'ye dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.Şüpheli hareketleri kameralardan takip edilen Prendini, 4 havalimanı polisi tarafından durdurularak valizi aranınca, özel bölümlerden 88 akrep zehri dolu şişe, 58 klipsli poşet içerisinde ülkemizde bulunan yaklaşık 1500 zehirli endemik akrep ve tarantula buldu.İfadesinde ise hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladığını ancak yasak olduğunu bilmediğini öne sürdü.Fosil kayıtlarına göre geçmişleri 430 milyon yıl öncesine dayanan akrepler, vücutları çok az değişikliğe uğradığı için, yaşayan fosiller olarak tanımlanıyor.Yüksek seviyeden biyoaktif özelliklere sahip toksinlerin kompleks bir karışımı olan akrep zehirleri, doğrudan avlarının kas ve sinir hücrelerini etkiliyor.Akrep zehir peptitleri kanser hücrelerine spesifik olarak bağlanabilme özelliğine sahip toksinleri de içeriyor.Bileşeninde bulunan çeşitli toksinler farmakolojik yönleri en çok araştırılan ve insanlar üzerinde önemli etkilere sahip akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değeri 10 milyon doları buluyor.