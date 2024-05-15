Fenomen öğretmenlere kötü haber: Ceza geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanununun, önümüzdeki hafta TBMM'ye geleceğini duyurmuştu. Öğretmenlere yönelik şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında, disiplin hükümleri de yer alıyor.Taslağa göre, öğrencilerinin videolarını velilerinden izin almadan paylaşarak yüz binlerce takipçiye ulaşan öğretmenlere yönelik hükümler de yer alıyor. Sosyal medyada fenomen olmak için öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere yaptırım uygulanacak.Sabah gazetesinde yer alan habere göre ÖMK'daki ilgili madde şöyle:Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır.Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor. Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek:Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak.Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.