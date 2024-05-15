Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından dünkü Brüksel temaslarına ilişkin açıklama yaptı.'Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz' diyen Bakan Şimşek, dünkü Brüksel temasları hakkında şu açıklamalarda bulundu:Avrupa Birliği ev sahipliğindeki Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'nda Orta Vadeli Programımızı ve sonuçlarını anlattık.Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu AB Komiseri Mairead McGuinness, Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni ve İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik.Ayrıca Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Bruegel'de düzenlenen toplantıda ekonomideki önceliklerimizi ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili vizyonumuzu paylaştık.'