Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan "Asgari ücrete ek zam olacak mı?" soruya yanıt geldi. Işıkhan emeklilerle de ilgili açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamayla asgari ücret tartışmalarına son noktayı koydu.Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete ek zam olmayacak” dedi.Asgari ücret, ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya ise “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.