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Beyaz Gazete
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13 ilde nefes kesen operasyon: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “Mahzen-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

13 ilde nefes kesen operasyon: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Ekleme: 15.05.2024 - 08:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:45 / Editör: Ozge Selin
13 ilde nefes kesen operasyon: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “Mahzen-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.