TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa mesaisi devam ediyor.TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partiyi ziyaret etti.Görüşmelerde yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alındı, ortak çalışma ve uzlaşı vurgusu yapıldı.Kurtulmuş yeni ve sivil anayasa için siyasi parti gruplarından destek istedi.Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 13.00'te de MHP grubu ile görüşecek.