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Beyaz Gazete
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek
Ekleme: 14.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa mesaisi devam ediyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partiyi ziyaret etti.

Ortak çalışma ve uzlaşı vurgusu yapıldı

Görüşmelerde yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alındı, ortak çalışma ve uzlaşı vurgusu yapıldı.

Partilerden destek istedi

Kurtulmuş yeni ve sivil anayasa için siyasi parti gruplarından destek istedi.

MHP'yi ziyaret edecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 13.00'te de MHP grubu ile görüşecek.