MAHZEN-45 operasyonu: Hakan Uslu suç örgütü çökertildi!

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 6 şüphelide gözaltına alındı.Organize suç örgütünün sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi. Operasyonlarda; 3️ milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7️ adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3️ adet para kontrol makinesi, 3️ adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek' şeklinde açıklamada bulundu.