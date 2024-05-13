Van’da değişik suçlardan 48 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 38 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçundan 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet bisiklet, 1 adet televizyon, 1 adet ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Bahse konu malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan 249 paket kaçak sigara, 2 kilo 250 gram kaçak tütün, 35 adet elektronik sigara, 320 adet elektronik sigara likidi, 180 paket sarma sigara kağıdı, 9 adet şarj aleti ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 233 şahıs yakalanmış, 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.