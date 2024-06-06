Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Cumadan itibaren ise sert esecek rüzgar serinlik getirecek. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemiz in kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ver yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Kıyı Ege ile Marmara'nın güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneyinde toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE 20°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 21°C, 30°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 20°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 21°C, 31°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR 16°C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 23°C, 39°CParçalı ve az bulutluİZMİR 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 21°C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 43°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 29°C, 41°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluBURDUR 20°C, 36°CParçalı ve az bulutluHATAY 21°C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 19°C, 34°CAz bulutluSİVAS 13°C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP 20°C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 20°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Çorum ve Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.ARTVİN 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 27°CParçalı ve az bulutluTOKAT 16°C, 35°CParçalı ve az bulutluTRABZON 20°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 36°CAz bulutluVAN 10°C, 26°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 23°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık