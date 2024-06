MSB'den açıklama! Terörle mücadelede başarı destanı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, şu ifadelere yer verdi:12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Erkilet/Kayseri'den eğitim/test uçuşu için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle 04 Haziran'da kaza kırıma uğramıştır.Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır.Elim kazada şehit olan iki kahraman pilotumuza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürmektedir.Operasyonlarla;- Son bir haftada 59 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.- Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.151'e ulaşmıştır.Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan1 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1.343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5.005'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58.292 olmuştur.Sayın Bakanımız;- 29-30 Mayıs tarihlerinde EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmış, tatbikata katılan dost ve müttefik ülkelerden savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, Gine-Bissau ve Gambiya ile Askerî Çerçeve Anlaşmaları imzalanmıştır.30 Mayıs'ta beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katılan Sayın Bakanımız; 31 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiş,01 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 113'üncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanımızı ve beraberindeki personeli, 03 Haziran'da Lefkoşa Büyükelçimizi ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiş,04 Haziran'da Millî Savunma Üniversitemizde düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın da teşrif ettiği 'Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci Yılı Paneli'ne katılarak bir konuşma yapmıştır.05 Haziran'da Çiğli/İzmir'de düzenlenen aziz şehitlerimizi uğurlama törenine katılan; müteakiben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız, bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeye refakat edecektir.Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında;İki ülke Genelkurmay Başkanları, Arnavutluk'ta icra edilen 17'nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısında bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek,Millî Savunma Üniversitemizden bir heyet ise Yunan Millî Savunma Kolejini 06-09 Haziran tarihleri arasında ziyaret edecektir.07 Ekim'den bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahkûm ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır.Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır. Uluslararası toplumun desteği ile Filistin'in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır.Temennimiz, ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır.Ayrıca; 05 Haziran 'Dünya Çevre Günü'nü bir kez daha kutluyor; çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması için iklim değişikliği ile mücadelenin ve 'sıfır atık' hedefinin önemini tekrar vurguluyoruz.Bu konuda Bakanlık olarak sorumlu bir anlayışla yürüttüğümüz Sıfır Atık projesini de başarıyla uyguluyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra;- Karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak,- Personelinin niteliklerini geliştirmek maksadıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda;- Efes-2024,- Türkiye-Katar Ilgın,- Yıldırım Seferberlik,- Snow-Master,- Ramstein Guard ve Dacia-Tomix-Opex tatbikatları başarıyla icra edilmiştir.- Azerbaycan'da Kafkas Kartalı,- Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik,- Romanya'da Ramstein Legacy, Steadfast Interest,- Eskişehir'de Volkan,- Almanya'da NATO Tiger Meet,- Baltık Denizi'nde Baltops tatbikatları gerçekleştirilmektedir.Ayrıca,10-11 Haziran tarihlerinde Turgutreis-9, 10-14 Haziran tarihleri arasında ise;- Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unsurları, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı ile Anatolian Caracal tatbikatının icra edilmesi,- Batı Karadeniz'de gerçekleştirilecek Eurasian Partnership MCM Dive Tatbikatı'na katılım sağlanması planlanmaktadır.- Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Tayland'ın ardından 30 Mayıs-01 Haziran tarihleri arasında Hong Kong/Çin'e, 04-06 Haziran tarihleri arasında Busan/Kore Cumhuriyeti'ne liman ziyaretinde bulunmuştur.Korvetimiz, bugün; bir sonraki liman olan Kushimoto/Japonya'ya seyre başlayacak, 08-11 Haziran tarihleri arasında Kushimoto'ya liman ziyaretinde bulunacaktır. 'Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyrinin 134'üncü Yıl Dönümü' münasebetiyle 10 Haziran'da Kushimoto'da tören icra edilecektir.Deniz Müzeleri ile Türk Deniz Tarihi'nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 04 Haziran'da Didim'i ziyaret eden TCG NUSRET Müze Gemimiz; 08 Haziran'da Ayvalık'a liman ziyareti icra ederek 'Ege ve Akdeniz Liman Ziyaretleri' faaliyetini tamamlayacaktır.NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında;- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ tarafından 30 Mayıs-02 Haziran tarihleri arasında Çanakkale'ye,- Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru LISSUS tarafından 03-04 Haziran tarihlerinde İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır.- Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait BABUR gemisi tarafından ise 28 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında Gölcük'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. BABUR gemisi Turgutreis-9 Tatbikatı'na katılacaktır.- 28 Mayıs-04 Haziran tarihleri arasında NATO Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından Orta Akdeniz'de uçuş görevi,- 30 Mayıs ve 04 Haziran'da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında F-16 uçaklarımız tarafından, Batı Karadeniz ve Romanya'da Birleşik Krallığa ait uçaklarla ikili eğitim icra edilmiştir.NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görev yapan birliğimiz, 01 Mart'ta başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 01 Haziran'da 'Çok Uluslu Tabur'a devretmiştir. Söz konusu birliğimizin bugün başlayan geri intikali yarın tamamlanacaktır.Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı, DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı ile BAZNA Mühimmatlı Mini Dron'un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.SORU CEVAP:Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olup olmadığına dair sorulara şu cevabı verdi:'Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır.Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:'Konuyla ilgili Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz.'Bakanlık kaynakları, ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorulara 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir. ' yanıtını verdi.