Osman Gökçek'ten Ali Mahir Başarır'a videolu gönderme!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Sen şu gruptaki herhangi bir milletvekilini sokakta görsen 80 metre kaçıyorsun.' sözlerine videolu paylaşım yaparak yanıt verdi.Osman Gökçek'in paylaşımında, Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin aksine, PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partili vekillerin kürsüye saldırdıkları ve Osman Gökçek'in kürsüden DEM Partililere meydan okuduğu görüldü.Osman Gökçek, paylaşımına 'CHP'li Ali Mahir Başarır'ı rezil etmekten usandım, Ali Mahir Başarır rezil olmaktan usanmadı.' notunu düştü.