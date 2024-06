CHP ile eziyet gibi bir ömür! Dev bütçe var hizmet yok!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yüksek hizmet üretim potansiyeli ve geniş mali kaynaklarına rağmen verimli çalışamadığını, 'hantal' duruma düşürüldüğünü söyledi. Başkan Kanlı, ASKİ ile ilgili sürekli pozitif haberlerin servis edildiğini, halkın yanıltıldığını, gerçeklerin kamuoyundan gizlendiğini belirterek, 'Oysa gerçekler çok farklı ve Adana'nın yükünü omuzlayan ASKİ'nin kolu kanadı kırık artık' dedi.KARATAŞ'TA LAĞIM DERESİ DENİZİ KİRLETİYORKarataş ilçesinde açıktan akan ve denizi kirleten lağım deresine dikkat çeken Başkan Kanlı, 'Bizim dönemimizde projelendirilerek ihalesi gerçekleştirilen, devletin ve hükümetin katkılarıyla Karataş ilçemize kazandırılan arıtma tesisi çok önemli bir eksikliği gidermişti. Ancak her zaman olduğu gibi bu güzel projeye de sahip çıkan Sayın Zeydan Karalar yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi orada iki dereyi ıslah edemedi. Neticede Karataş ilçesinde lağım suları denize karışırken, vatandaşlarımızın haklı tepkilerine neden oldu' ifadesini kullandı.HER YAĞMURDA VENEDİK GÖRÜNTÜSÜ'Dahası her yağmurda Venedik'e dönen bir Adana gerçeği var' hatırlatmasında bulunan Yusuf Kanlı, 'Kanalizasyonlardan yayılan lağım kokusu bunca şikâyetlere rağmen devam ediyor. Su sorunu çözümlenemeyen mahallelerimiz var. Yüksek su faturalarını, 'ASKİ yaklaşık 40 milyon TL enerji parası ödüyor' sözleriyle savunan Zeydan beyden ASKİ'nin gelirlerini de kamuoyuna açıklamasını beklerdik.' dedi.21 MİLYAR LİRALIK DEV BÜTÇEYE RAĞMENMHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 'Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin bütçesi yaklaşık 21 milyar (katrilyon) lira. Bu kadar büyük bir bütçe ile ve on binden fazla çalışan insan kaynağı ile Adana'da çözümlenemeyecek problem olmaması gerekir. Ancak ne yazık ki binlerce yetişmiş emekçi işten atıldı, yerleri ise seçimlerde söz verdikleri çevrelerden vasıfsız elemanlarla dolduruldu. Alın teriyle çalışanlar 'MHP'li, AK Partili' denilerek sürgün edildi, mazlumların ahı alındı; Belediyenin kaynakları eşe dosta peşkeş çekildi. Kısaca, bu anlayışın hâkim olduğu yönetimin elinde Adana'mızın telafisi çok zor olacak kayıp yılları her geçen gün artıyor' diye konuştu.