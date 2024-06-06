iPhone kullanıcılarına kötü haber! Ücretsiz tamir edilmeyecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu ay iPhone ve Apple Watch için standart garanti ve onarım politikalarında önemli bir değişiklik yaptı.Artık 'tek çizgi çatlaklar' standart garanti kapsamında değil, 'kaza sonucu hasar' olarak işlem görecek ve kullanıcılar ücret ödemek zorunda kalacak.Daha önce, görünür başka bir hasar veya darbe noktası olmadığında bu çatlaklar garanti kapsamında onarılıyordu.Bu değişiklik sadece iPhone ve Apple Watch için geçerli, iPad ve Mac cihazları için çatlak onarımları hala garanti kapsamında. Apple bu değişikliğin nedenini henüz açıklamadı.Apple Store'lara ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına dağıtılan güncellemelerde ortaya çıkan bu değişiklik, şimdiden kullanıcıların tepkisiyle karşılaştı.