Politikalarını değiştirdi! O videolara yaş sınırı geliyor: Ne zaman devreye girecek?

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, ateşli silah barındıran tehlikeli içeriklere karşı yeni önlemler hayata geçiriyor.YouTube'dan yapılan açıklamada, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayanların ulaşmasının önüne geçilmesi adına ateşli silah barındıran içeriklerin erişimine ilişkin değişikliğe gidildiği bildirildi.Açıklamada, ateşli silahların emniyetinin nasıl açıldığını gösteren tüm videoların yasaklanacağı belirtilerek, ev yapımı silah, otomatik silah ve susturucu gibi ateşli silah aksesuarlarını gösteren videoların da 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarla sınırlandırılacağı kaydedildi.Ateş edip etmedikleri fark etmeksizin ateşli silah tutan kişilerin yer aldığı canlı yayınların yasaklanacağı vurgulanan açıklamada, bu tanıma video oyun içeriklerinin dahil olmadığı belirtildi.18 Haziran'da devredeAçıklamada, değişikliklerin 18 Haziran'da yürürlüğe gireceği kaydedilerek, içerik üreticileri ve kullanıcılara bahsedilen hususlara dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.