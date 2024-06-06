'AYM Başkan Erdoğan'ın atama ve yetkilerini iptal etti' yalanı çöktü! 'İddialar gerçeği yansıtmamaktadır'

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan fondaş medyanın yalanı ortaya çıkmıştı.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.TBMM'nin, çıkarılmış kanunların Anayasada yapılan değişikliklere uyumunun sağlanması amacıyla, çerçevesi tamamen anayasa değişikliğine uyum olan 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna yetki verdiğini hatırlatan Yüksel, bu yetki kanununa dayanan Bakanlar Kurulunun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi çıkardığını belirtti.Yetki Kanununun genel gerekçesinde anayasada yapılan değişiklikle Parlamenter Sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinden yeni hükümet sistemine geçiş için yapılan değişikliklerin ilgili kanunlarda bazı düzenlemelerin yapılmasını gerekli hale getirdiğinin belirtildiğini aktaran Yüksel, bu kapsamda çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.Yüksel, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tümünün anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oybirliği ile karar verdiğini vurguladı.Anayasa Mahkemesinin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı kurallarını 7142 sayılı Yetki Kanununun kapsamında bulunmadığı, bazılarının ise KHK ile düzenlenmesi yasak olan hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler olması gerekçeleriyle iptal ettiğini anlatan Yüksel, "Anayasa Mahkemesi, dava konusu 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümleri hakkında iptal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı vermiş olduğu hükümler üzerinde şekli yönde değerlendirmeler yapmıştır." diye konuştu.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Anayasa Mahkemesinin kararlarındaki hukuki tespitleri aktararak, şunları kaydetti:"Çeşitli mecralarca iddia edildiği şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni hükümet sistemi kapsamında anayasadan, kanunlardan ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esas itibarıyla geçersiz olduğu, yok sayıldığı veya iptal edildiği şeklindeki yorumlar hukuki gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini iptal ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim; anayasanın, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri başlıklı 104. maddesinde; 'Cumhurbaşkanı, üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.' hükmü bulunmaktadır."Anayasa Mahkemesinin, iptal kararı verdiği hükümlere ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini belirttiğine dikkati çeken Yüksel, Yüksek Mahkemenin kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından 12 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmettiğini anımsattı.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Anayasa Mahkemesinin, kanun koyucuya ilgili düzenlemeleri yapması için 12 aylık bir süre verdiğini belirterek, "Dolayısıyla mevcut uygulamalar açısından bir değişiklikte bulunmamıştır. Anayasa Mahkemesinin ifade etmiş olduğu husus, iptale konu hükümlerin Kanun Hükmünde Kararname ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiğine ilişkindir." şeklinde konuştu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından, AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verildiğini anımsatan Tunç, 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini kaydetti.Bakan Tunç, söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.AYM'nin, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı ve bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini bildiren Bakan Tunç, KHK'nın tümünün iptali isteminin ise reddedildiğine işaret etti.AYM'nin, iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönünden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirten Tunç, şunları kaydetti:"Anayasanın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere, üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır."Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmediğini, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde aynen devam ettiğini bildirdi.Uçum, sosyal medya hesabından, AYM'nin 4 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kanunlardaki 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığını anımsatan Uçum, Anayasa Mahkemesine bu hükümlerden sadece 108 konuda iptal başvurusu yapıldığını belirtti.AYM'nin, talep konularının bir kısmında iptal kararı verdiğini hatırlatan Uçum, şunları kaydetti:"Rektörler ve Merkez Bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur. Yani AYM Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir. Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aynen devam ediyor. Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM'nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngürülmelidir. Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki Anayasa'dan doğuyor. Anayasa madde 130. kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır."