Tüm gözler Ankara'da! İşte masadaki konu başlıkları...

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler, yaklaşık 15 aydır devam eden yakınlaşma süreciyle önemli bir dönemece giriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son bir yıl içinde üç kez bir araya geldi.Bugün ise Miçotakis'in Ankara'ya yapacağı ziyaret, bu görüşmelerin dördüncüsü niteliğinde..İlişkilerdeki olumlu ivme, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başladı. Bu felaket, tansiyonun düşmesine ve komşu ülkeler arasında yeniden yakınlaşma sürecinin başlamasına olanak tanıdı.Her iki taraf da karşılıklı jestlerle bu yakınlaşma sürecine katkı sağladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, bu süreçte ilk kez NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi.Görüşmede, taraflar, çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin ardından yayınlanan bildiride ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalındığı belirtildi.Bir sonraki görüşme ise 20 Eylül 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu vasıtasıyla ABD'nin New York şehrinde yapıldı. Türkevi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke temaslarına ilişkin yol haritası ve zaman çizelgesini belirledi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut ılımlı iklimin muhafazasındaki kararlılık teyit edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti 3'üncü ve en kapsamlı görüşme olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyaret ise kapsamlı diyaloğu beraberinde getirdi. İki lider, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısı kapsamında Atina'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istediklerinin altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız.' diye konuştu.Miçotakis de konuşmasında, 'İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorunlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor.' ifadesine yer verdi.İki liderin altı ay gibi kısa sürede gerçekleşen üçüncü buluşmasında 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi' açıklandı.İki ülke arasında 90 yıl aradan sonra imzalanan ilk dostluk anlaşması olarak nitelendirilen bildirge ile siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunulması kararlaştırıldı.Hem bu anlaşmanın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin Türk ve Yunan kamuoyundaki yansımaları olumlu oldu. Ege'de tansiyonun düşmesi, turizmden eğitime, ticaretten bilim ve teknolojiye kadar birçok alanda atılan işbirliği adımları Yunan kamuoyunda sevinçle karşılandı.Her ne kadar onlarca yıldır devam eden sorunlar bu kısa süreçte henüz çözülmemiş olsa da liderler de olumlu ve umut içeren mesajlar vermeye devam etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Mayıs'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, 'Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz. Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapı olmadığı inancındayız. Yeter ki hüsnü niyetle yaklaşılsın, diplomasiye imkan tanınsın. Gerisi biraz gayret, biraz fedakarlıkla mutlaka gelecektir.' şeklindeki açıklamaları da Yunan basınında olumlu mesaj olarak yorumlandı.Miçotakis, ziyarete sadece günler kala Yunan basınına verdiği röportajda, Kariye Camisi'nin ibadete açılmasından Yunanistan'ın duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Mayıs'taki görüşmesine de taşıyacağını aktardı.Kariye Camisi'nin ibadete açılmasının ardından Miçotakis'in Ankara ziyaretini ertelemesi gerektiğine ilişkin aşırı sağ muhalif seslere de cevap veren Miçotakis, 'Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir.' ifadesini kullandı.Miçotakis, dün Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'ye verdiği röportajda ise Yunan halkının büyük kısmının Türkiye ile iletişim kanallarının açık olmasının gerekliliğinin farkında olduğunu kaydetti.Birçok konuda iki ülke arasında fikir ayrılığı olmasının müzakerenin önünde engel teşkil etmediğini ifade eden Miçotakis, 'Konuşmamız, sürekli tetikte olmamızdan yeğdir.' dedi.