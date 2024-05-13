MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

PKK terör örgütünün kırsal kadrosunda 1998 yılından bu yan faaliyet gösteren Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı.2009'da Irak/Kandil'de örgüt mensuplarına eğitim veren 2014'te Irak/Gara'da HPG konseyinde görevlendirilen terörist, 2016'da Suriye'ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı. Son olarak Irak'ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteren terörist, MİT'in hedef listesindeydi.2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat veren teröristin yerinin belirlenmesi için MİT saha ajanlarını görevlendirdi. Adım adım izlenen örgüt yöneticisinin örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekât bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını belirlendi.MİT, Irak Gara'da terörist Sedat Aksu'yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini bir süre gizleyen örgüt daha sonra Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini duyurmak zorunda kaldı.