Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor: Hedef 100 milyar lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin uygulanacağını açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise paketin açıklanacağı tarihi paylaştı.Tasarruf paketi, bugün Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı bir toplantının ardından açıklanacak.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda tasarruf tedbirlerinin detayları belli olacak.Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalardan tasarruf tedbirlerinin ana çatısı belli oldu ve toplamda 100 milyar liralık bir tasarrufun hedefleneceği biliniyor.Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ise geniş bir alandaki konuları içermesi beklentisi hakim. Buna göre kamu kurumları verimliliğe odaklanacak, harcamalar kısılanacak.Tasarruf tedbirleri ile aynı zamanda enflasyonu düşürme hedefine de bir adım atılması ve bütçe açığının kapatılması amaçlanıyor.Tasarruf tedbirlerinde detaylar belli olmaya başladı. Buna göre kamudaki tasarruf tedbirlerinin içereceği konular şöyle sıralanıyor:-Tasarruf tedbirleri kamudaki tam birimleri kapsayacak. Daha önce alınan tedbirlerin alanı genişletilecek.-Açıklanacak tedbirlerin bundan sonra genişletilerek devam edeceği belirtiliyor.-Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek.-Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.-Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.-Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile gerçekleştirecek.-Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu gezilerde ise kadro sınırlı tutulacak.-Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.-Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.-Hazine garantili projeler gözden geçirilecek. Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek.-Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.-Toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.-Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.-Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanını aşamayacak.-Kurumlar tasarrufla ilgili 3 ayda bir rapor sunulacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek.-Personel alımında daha verimli alanlara yönelinecek.