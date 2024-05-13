Kalkan Diha ay ile buluştu! Görüntüsü mest etti...

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TSK'nın icra ettiği Efes Tatbikatı'nda KALKAN DİHA'nın havalandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran bir paylaşım daha geldi.Bayraktar, uçuş testlerini başarıyla geçen KALKAN DİHA'nın uçtuğu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği Efes Tatbikatı için havalandı. Bayraktar'ın paylaştığı KALKAN DİHA'nın havadaki kareleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.