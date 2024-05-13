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Beyaz Gazete
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Japonya'dan PKK kararı! Türkiye'ye çağrı yaptılar: Varlıkları donduruldu

Japonya, terör örgütü PKK'ya mali destek sağlayan tüm derneklerin mal varlıklarını donduracak yasayı kabul etti.

Japonya'dan PKK kararı! Türkiye'ye çağrı yaptılar: Varlıkları donduruldu
Ekleme: 13.05.2024 - 08:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:40 / Editör: Ozge Selin
Japonya'dan PKK kararı! Türkiye'ye çağrı yaptılar: Varlıkları donduruldu
Japonya, ülkede faaliyet göstermeye başlayan terör örgütü PKK'ya finansman desteğinde bulunan yandaşlara yönelik etkili bir karar aldı.

Terör örgütü üyelerinin varlıkları donduruldu

Japon hükümeti, PKK terör örgütüne bağlı üyelerin Japonya içindeki tüm mal varlıklarını bloke edecek. Ayrıca, Japon polisi, terör örgütü destekçilerinin PKK flamalarıyla yapacakları gösterilere müdahale edeceğini ve bu tür yürüyüşleri engelleyeceğini duyurdu.

Türkiye'ye iş birliği çağrısı

Ayrıca, PKK terör örgütüne karşı mücadelede Türkiye ile işbirliği yapılması yönünde çağrı yapıldığı belirtildi.

Japon halkı miting düzenlemişti

Terör örgütü PKK, Japonya'daki yapılanma faaliyetlerini sürdürürken, Japon halkı “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüten terör örgütü sempatizanlarına karşı miting gerçekleştirmişti.