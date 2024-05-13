Japonya'dan PKK kararı! Türkiye'ye çağrı yaptılar: Varlıkları donduruldu

Japonya, ülkede faaliyet göstermeye başlayan terör örgütü PKK'ya finansman desteğinde bulunan yandaşlara yönelik etkili bir karar aldı.Japon hükümeti, PKK terör örgütüne bağlı üyelerin Japonya içindeki tüm mal varlıklarını bloke edecek. Ayrıca, Japon polisi, terör örgütü destekçilerinin PKK flamalarıyla yapacakları gösterilere müdahale edeceğini ve bu tür yürüyüşleri engelleyeceğini duyurdu.Ayrıca, PKK terör örgütüne karşı mücadelede Türkiye ile işbirliği yapılması yönünde çağrı yapıldığı belirtildi.Terör örgütü PKK, Japonya'daki yapılanma faaliyetlerini sürdürürken, Japon halkı “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüten terör örgütü sempatizanlarına karşı miting gerçekleştirmişti.