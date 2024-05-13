Cevdet Yılmaz'dan 'Öğretmene şiddet' açıklaması! 'Kalıcı çözüm için talimatlandırdık'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerde eğitimcilere saldırılarla ilgili Ankara Atatürk Lisesi’ni ziyaret etti.Cevdet Yılmaz'ın öğretmenlere şiddetle ilgili açıklamalarından öne çıkanlar:Eğitim bize şiddete başvurmadan sorun çözmenin yöntemlerini gösteren bir faaliyettir. Daha fazla caydırıcı olan bir yasal düzenleme de gündemimizdedir.Bu konuda kalıcı bir çözüm için talimatlandırıldık. Hazırlığını sürdürmekte olduğumuz öğretmenlik meslek kanununda öğretmenimizi güçlendirecek şekilde hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelecektir. Öğretmenlere şiddetin dooğrudan tutuklanma olacak şekilde öngörüyoruz. Cezaların yüzde 50 oranında artırılmlı olarak düzenlenmesi öngörülüyor.Milletvekillerimizin bu düzenlemeye sahip çıkacağını ve düzenlemenin en hızlı şekilde yürürlüğe gireceğini düşünüyorum.Elbette adalet mekanizması yasal düzenlemeler bütün bunlar önemli fakat toplumsal bir farkındalık da çok önemli.