Badıkan aşireti ve Pinyanişi aşiretinin mutlu günü! Dünya evine girdiler...

Badıkan aşireti'nin lideri Eski Muş Milletvekili Zeki Eker'in oğlu Serkan Eker ile Pinyanişi aşiretinin lideri Eski Yüksekova Belediye Başkanı Ali ihsan Zeydan'ın kızı Melike Zeydan Ankara Sheraton Hotel de yapılan görkemli bir düğünle evlendiler.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli iki ailesinin ve aşiretinin birleştiği bu düğünde çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı.Bu güzel gecenin sonunda açılan sandıklardan çıkan 10 kilo altın bir valize konulup damada teslim edildi.Çiftin düğününe çok sayıda siyasetçi iş insanı ve Doğu Güneydoğu'dan gelen aşiret reisleri katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Bingöl milletvekili Hüsamettin Korkutata, Bingöl milletvekili Kazım Ataoğlu, Muş milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Urfa milletvekili Zülfikar İzol, Diyarbakır milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş gibi 25 milletvekili daha şahitlik yaptı.