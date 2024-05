Ahmet Ercan’dan o il için 7.3’lük uyarı! 'Artık hep olacak…'

Ülkemizde son senelerde sıkça yaşadığımız ve birçok kayıplara neden olan doğal felaket özellikle de önceden büyük yıkımlara neden olan illerde her an olabilir korkusu yaşatmaya devam ediyor.Deprem kuşağından olunmasının etkisiyle de bu denli zarar gördüğümüz bu dönemlerde deprem uzmanlarından çeşitli uyarılarda da gelmeye devam ediyor.Deprem uzmanı Ahmet Ercan, uyarılarını en sık duyduğumuz isimler arasında yer alıyor. Ercan bu kez yaptığı açıklamada 2020 yılında hem depremin hem de tsunaminin aynı anda yaşandığı o il hakkında uyarılarda bulundu.İzmir'in Seferhisar ilçesindeki Sığacık mahallesinde bulunan marianin genişlemesi konusunda deprem uyarılarında bulundu. 30 Ekim 2020 yılında yaşanan resmi kayıtlara 6.6 büyüklüğünde geçen depremin ardından yaşanan tsunamiyi hatırlatarak uyarılarını yineledi.Ercan, bir kişinin hayatına kaybetmesine neden olan tsunami için daha büyüğü gelebilir dedi. Yaptığı açıklamada, 'Burada büyük bir kıyım yaşamadınız. Bir kişi öldü ama bu daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi. Şimdi bundan sonra daha büyüğü gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü depremin resmi büyüklüğü 6.6. Biliyorsunuz her depremin bir resmi büyüklüğü bir de gerçek büyüklüğü var. Ama depremin gerçek büyüklüğü 7.” İfadelerini kullandı.Ercan açıklamalarına devam ederken 7.3 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini vurgularken depremlerin milyonlarca yıl süregeldiğini ve bundan sonra hep olacağını da önemle vurguladı.