Ağrı’da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde V.Y'nin kullandığı64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç ile C.Ü. kontrolündeki 23 AAR 621 plakalı minibüs çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 6 kişiyi kurtararak ambulanslara aldı. Meydana gelen olayda 1 yaşındaki A.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralı olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.