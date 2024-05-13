81 ilde Çember operasyonu! Ali Yerlikaya 4 bin 995 firarinin yakalandığını açıkladı

Emniyet güçleri, kaçak şüphelilerle mücadele kapsamında kararlılıkla operasyonlarını sürdürüyor.Bu kapsamda, yeni bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu.Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.Bakan Yerlikaya, son 5 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını açıkladı.4 bin 995 firari yakalandıBakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğizYakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:- 0-5 yıldır aranmakta olan4 bin 938 şahıs,- 5-10 yıldır aranmakta olan29 şahıs,- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan28 şahıs “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı- Hırsızlıktan 822 şahıs,- Dolandırıcılıktan 424 şahıs,- Yağmadan 182 şahıs,- Adam Öldürmeden 73 şahıs,- Cinsel Suçlardan 118 şahıs,- Terör suçlarından 50 şahıs,- Narkotik suçlarından 817 şahıs,- KOM (Kaçakçılık, Organize) 495 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam4 bin 995 şahıs adalete teslim edildi.- İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.- Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle