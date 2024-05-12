Teröre ve teröriste geçit yok! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.' ifadelerine yer verildi.