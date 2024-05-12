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Beyaz Gazete
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Teröre ve teröriste geçit yok! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Teröre ve teröriste geçit yok! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 12.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Teröre ve teröriste geçit yok! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.' ifadelerine yer verildi.