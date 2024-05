Kritik ziyaret öncesi Başkan Erdoğan'dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz'de 'Türkiye'siz enerji projesi düşünülemez

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde atılan karşılıklı adımların etkisiyle pozitif bir dönem yaşanıyor. İki ülke arasında dostluk rüzgarları eserken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis yarın (13 Mayıs 2024 Pazartesi) Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Kritik ziyaret öncesi Başkan Erdoğan, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne konuşan Başkan Erdoğan, Adalar krizinden kıta sahanlığına kadar iki ülke arasındaki birçok soruna değindi. Erdoğan açıklamalarından Gazze'de yaşananlara da değindi.İki ülke arasında diyalogla tüm problemlerin çözülebileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın tarihi boyutu da olan birçok ortak unsuru paylaştığına vurgu yaptı. Başkan Erdoğan, 'Amacımız sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişkilerimizi tarihte benzeri görülmemiş bir düzeye çıkarmak. Bu amaçla Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkili adımlar attık ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Biz Türkiye ve Yunanistan, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı zamanda tarihi boyutu da olan pek çok ortak unsuru paylaşıyoruz. Elbette anlaşamadığımız konular var ama anlaşabildiğimiz konuların sayısı da az değil. Birlikte tüm konuları açık ve cesaretle konuşarak çözüme doğru adımlar atabiliriz.' ifadelerini kullandı.Akdeniz'de oluşturulması planlanan yeni enerji rotası ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bulunmadığı bir denklemin mümkün olmadığını ifade ederken, 'Bizim için enerji bir çatışma alanı değil, işbirliği alanıdır. Bunun için konuya olumlu açıdan yaklaşmak fazlasıyla yeterli. Türkiye sürekli olarak hidrokarbon kaynaklarının adil ve kapsayıcı dağıtımını savunmuş ve sürekli çağrıda bulunmuştur. Her konuda olduğu gibi, kıyı ülkelerinin hak ve ilkelerine saygı gösterdiğimiz gibi, egemenlik hak ve yetkilerimize de saygı gösterilmesini istiyoruz. Türkiye'nin yer almadığı bir enerji platformunun bölgede, özellikle de Doğu Akdeniz'de başarılı olmasının zor olduğunu herkes bilmelidir.' dedi.Türkiye ile Yunanistan arasından uzun yıllardır en büyük problemlerin başında gelen kıta sahanlığı ve adalar meselesine de değinen Başkan Erdoğan, çözümün anahtarı olarak uluslararası hukuk kurallarını işaret etti.Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Egemenlik konularının gündeme getirilmesi diyalog zeminini zedeleyen, ilerlemesini engelleyen bir durum değildir. Bu zemini her koşulda koruyabilir ve ilerlemeyi sağlayabiliriz. Burada çözüm belli, çözüm uluslararası hukuka uymak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Biz kaçınmadığımız sürece birlikte aşamayacağımız hiçbir engel olmamalıdır. Gerekirse BM Şartı'nda yazılı çözümleri de göz ardı etmiyoruz. Uluslararası hukuka uygun, barışçıl yollarla çözüm bulma yaklaşımımız, sorunların ortadan kaldırılmasının anahtarıdır.' dedi.Başkan Erdoğan 'İktidarda olduğunuz 20 yılı aşkın süre içinde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin hangi anını en iyi, hangi anını en kötü anı olarak seçerdiniz?' sorusuna 'Yunanistan'ın böyle bir tavır sergilemesi derin bir hayal kırıklığı oldu' diyerek şöyle yanıt verdi:Burada olumlu konulara değinmek ve bunları dile getirmek isterim... Ama sorunuza cevap vermek gerekirse, FETÖ'nün (s.s.: Fethullah Gülen şebekesi) hain isyanı ve 15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşanan darbe girişimi sonrasında. Teröristler komşumuz Yunanistan'a sığındı ve Yunanistan da aramızdaki hem komşuluk bağına hem de ittifak bağına rağmen sözde askeri darbecileri korudu ve kolladı. Bu ilişkimizin en düşük noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Bu sadece beni üzmedi, kendi elleriyle direnen, demokrasi destanı yazarak darbecileri geri püskürten halkımızı da yaraladı. Darbelerin ne anlama geldiğini tarihi süreçte edindiği tecrübelerle bilen Yunanistan'ın böyle bir tavır sergilemesi derin bir hayal kırıklığı oldu.İlişkilerimizin en iyi seviyesi geçtiğimiz Aralık ayında imzaladığımız Atina Deklarasyonu olabilir. Bu deklarasyon ilişkilerimizde yeni bir aşamanın başlangıcı oldu. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz ve daha iyi bir noktaya gelmek için çalışıyoruz. Bu deklarasyonun yeni Yunan-Türk ilişkilerinin temelini oluşturacağına inanıyor ve yeni seviyelere, rekorlara ulaşacağını umuyorum.Gazze'de İsrail tarafından uzun süredir uygulanan soykırım girişimine ve on binlerce masum sivilin katledilmesine de değinen Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha 'Hitler' benzetmesinde bulundu.İsrail'in insani yardım noktalarını dahi vurduğunu belirten Başkan Erdoğan, 'Netanyahu soykırımcı yöntemleriyle Hitler'i kıskandıracak düzeye ulaştı. Ambulansları hedef alan, gıda dağıtım noktalarını vuran, yardım konvoylarına ateş açan İsrail'den bahsediyoruz. Gazze'de yaşam hakkı başta olmak üzere onlarca insanın hak ve özgürlüğü ihlal ediliyor. Onların haklarını savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. İsrail ise Birleşmiş Milletler kararlarını, uluslararası hukuku ve insan haklarını pervasızca ihlal etmeye devam ediyor. Bir düşünün, biri evinize gelip 'burası artık benim, gidin' dese tavrınız ne olurdu? Doğal olarak sizden evinizi savunmanız ve haksızlığa direnmeniz beklenirdi. İsrail bunu sadece Gazze'de değil, tüm Filistin topraklarında yaptı.' sözleriyle duruma tepki gösterdi.İsrail'in aylardır Gazze halkına yaşattıklarına bakınca, İsrail'in hastaneleri bombalamasını, çocukları öldürmesini, sivillere zulmetmesini, çeşitli bahanelerle masum insanları açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkûm etmesini meşru görmek mümkün; Hitler geçmişte ne yaptı? Toplama kamplarında insanlara baskı yaptı ve onları öldürdü. Gazze sadece 7 Ekim'den sonra değil, yıllar önce de açık hava hapishanesine dönüşmemiş miydi? Oradaki insanlar, adeta bir toplama kampı gibi, yıllarca sınırlı kaynaklara mahkûm değil miydi?Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan en vahşi ve sistematik toplu katliamların sorumlusu kim? İnsanlara 'o bölgeye gidin' diyen ve oraya bomba atan İsrail hakkında ne söylenebilir? Netanyahu soykırımcı yöntemleriyle Hitler'i kıskandıracak düzeye ulaştı. Ambulansları hedef alan, gıda dağıtım noktalarını vuran, yardım konvoylarına ateş açan İsrail'den bahsediyoruz. Gazze'de yaşam hakkı başta olmak üzere onlarca insanın hak ve özgürlüğü ihlal ediliyor. Onların haklarını savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. İsrail ise Birleşmiş Milletler kararlarını, uluslararası hukuku ve insan haklarını pervasızca ihlal etmeye devam ediyor. Bir düşünün, biri evinize gelip 'burası artık benim, gidin' dese tavrınız ne olurdu? 'Gel benim evimde yaşa ve onu benden al' mı dersin, yoksa evini mi savunursun? Doğal olarak sizden evinizi savunmanız ve haksızlığa direnmeniz bekleniyor. İsrail bunu sadece Gazze'de değil, tüm Filistin topraklarında yaptı. Yerleşimci dedikleri teröristlerin eline Filistinlilerin evlerini, topraklarını aldı. Onları Filistinlilerin evlerine yerleştirdi.Tabii uzun yıllara yayılan bu sistematik zulme karşı Filistinliler de bir noktada örgütlenip direnmeye başladılar. Batı'nın terörist olarak damgalamaya çalıştığı Hamas ve Filistin'deki diğer direniş grupları aslında bu zulme tepki olarak ortaya çıktı. Hamas, Filistin'de İsrail'in elinde bulunan evlerini, işyerlerini ve topraklarını koruyan insanlardan başka bir şey değildir.Hamas ne istiyor? İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını geri almak ve devletlerini yeniden kurmak. 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız, coğrafi olarak birlik içinde olan Filistin devleti direnişe ihtiyaç duyar mıydı? Ayrıca Hamas, bunun gerçekleşmesi halinde silahlı kanadını dağıtacağını ve siyasi parti olarak yoluna devam edeceğini de belirtti. İki devletli çözüm, kalıcı ve sürdürülebilir barışı sağlamanın etkili bir yoludur.Görüyorsunuz son açıklamalarıyla Hamas ateşkesi kabul etti ama İsrail Gazze'nin tamamını işgal etme arzusunu gerekçe göstererek ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor. Çözüm için çabalarımızı sürdürüyoruz. İsrail'e destek verenlerin tüm bu olayları yeniden düşünmesi, tarihi sorumluluk bilinciyle barış ve huzuru savunan tarafta yer alması gerekiyor.