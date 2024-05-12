İsrail’de savaş kabinesinde büyük kriz! Genelkurmay Başkanı Netanyahu’yu eleştirdi, ipler koptu

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Bölgede soykırım suçu işleyen İsrail; çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden on binlerce masum ve savunmasız sivilin ölümüne neden oldu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ardından Filistinliler için tek güvenli liman olan Refah'a da saldırılar düzenlemeye başlarken, hükumette büyük bir kriz patlak verdi. İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kabine toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş sonrası Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Ayrıca, Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartıştığına dikkat çekildi.İsrail medyasında yer alan habere göre; bu hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sonrası stratejisi ele alındı.Habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'yu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.Cibaliye'ye yeniden saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Halevi, 'Gazze Şeridi'nde Hamas dışında bir yönetim oluşturulmasına yönelik diplomatik süreç kaydedilmezse diğer bölgelerde de bir kez daha saldırı gerçekleştirmek durumunda kalacağız' ifadelerini kullandı.Haberde adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin de bir strateji geliştirmeleri ve karar almaları konusunda siyasi liderleri uyardığı kaydedildiAyrıca, kabine üyelerinin de Netanyahu'yu İsrail'in son birkaç haftadaki tutumu ve karar alma konusundaki eksikliğinin 'sadece hayatları riske attığı' konusunda uyardığı bildirildi.İsrail medyasında yer alan bir başka haberde ise, Netanyahu'nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartışma yaşadığını yazdı.Haberde, Bar'ın Savunma Bakanı Yoav Gallant ile stratejik planlama konusunda toplantı yapmasına öfkelenen Netanyahu, Shin Bet'in MOSSAD ya da Gallant'a değil kendisine bağlı olduğunu ve kendisine danışılması talimatı verdiği kaydedildi.