Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze soykırımına uluslararası tepki ve öfke yağarken İsrail ordusu saldırı ağını her geçen gün genişletiyor. Gazze'de sivillerin son sığınağı olan Refah sınır kentini de işgal eden İsrail ordusu, arkasına aldığı Siyonist sermayeye de güvenerek "katliama ara vermeyeceklerinin" sık sık altını çiziyor.Gazze işgalinin başlatıldığı andan bu yana dünyanın en büyük siyonist güçleri, finansal desteğin sağlanmasının yanı sıra küresel algı operasyonunun da yürütülmesi için büyük çaba sarfediyor. İşgalin ilk aylarında İsrail'in soykırımı başlatmasında kullandığı Hamas bahanesinin altını çizerek yaptığı haberlerle büyük tepki çeken ABD'li medya devi CNN'e ilişkin yapılan bir araştırma yeniden gündeme oturdu.Gazze soykırımının ilk aylarında İsrail'in katliamlarını meşrulaştıran CNN, kullandığı haber diliyle büyük tepki toplamıştı. İngiliz The Guardian, hazırladığı bir raporda CNN'in bağlı olduğu çatı kuruluşun Siyonist köklerine dikkat çekti.Yapılan araştırmada yer alan "CNN İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin haberleri toplamak için olduğu kadar çarpıtmak için de zaman harcadığı oldukça belli oluyor. Günlük haber kararları, Atlanta'daki CNN genel merkezinden geliyor. İsrail hükümetinin açıklamaları birebir alınırken direktifler Hamas'tan gelen açıklamaların yalnızca seçilen cümlelerle yapılmasını emrediyor. CNN personeli, Filistin halkının yaşadıklarını sansürleyen yayın politikalarına karşı oldukça tepkili." ifadeleri, ABD'li haber kuruluşunun kimler tarafından yönetildiği ile ilgili önemli detaylara dikkat çekiyor.Söz konusu araştırmanın ardından gözler bir kez daha CNN'in çatı kuruluşuna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda Türk markası Blu TV'yi de satın alan Warner Brothers/Discovery, İsrail desteği nedeniyle büyük tepki çekiyor.Warner Brothers/Discovery, Gazze işgalinin ilk aylarında İsrail propagandası yapmadığı için Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna karşı savaş açmıştı. Musk'ı "antisemitist" olmakla suçlayan Warner Bros., X'e verdiği tüm reklamları iptal ettiğini açıklamıştı.Warner Bros.'un CEO'su David Zaslav, Siyonist sermayenin üst düzey isimlerinden biri olarak biliniyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Polonya'dan ABD'ye göç eden Yahudi kökenli bir aileden gelen Zaslav, Siyonist İsrail hükümetinin Filistinli sivillere yönelik katliamlarını meşrulaştırmasıyla büyük tepki çekmişti.Zaslav 7 Ekim'den sonra, İsrail'in Gazze'de sivilleri bombaladığının kesinleşmesinin ardından İsrail'e destek verdiğini ilan etmişti. Zaslav, İsrail'in Yahudi tarihinde Holokost'tan bu yana en ölümcül günlerden birini yaşadığını söyleyerek Hamas'ı Amerikan halkına terör örgütü olarak tanımlamak için 50 milyon dolarlık bir tanıtım kampanyasına katılmayı düşündüğü bildirmişti.Katliamın ardından Warner Bros çalışanlarına bir not gönderen Zaslav, "Hamas'ın masum erkeklere, kadınlara, çocuklara ve bebeklere yönelik terörist saldırıları hayal edilemez, iğrenç ve affedilemezdir. Pek çok kişi hayatını kaybetti ve diğerleri rehin alındı ve akıbeti bilinmiyor. Şirketimizin kurucuları dünyadaki adaletsizliklere ışık tutmanın görevleri olduğuna inanıyorlardı." Sözlerini kullanmıştı.