İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup çıktığı görülüyor. Yaralı halde odasından çıkan müdürün yere oturup yardım istediği son anlar yer alıyor.
SİLAHI SATAN ARANIYOR
Savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun silahı satın alan kişinin tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İbrahim Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırıya toplumun her kesiminden olduğu gibi bilhassa meslektaşlarından büyük tepki var... Eğitimde şiddete karşı tepkilerini dile getirmek isteyen 10 eğitim sendikasına üye öğretmenler, dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) grev nedeniyle okulların tatil edilmeyeceğini açıklamasa da öğretmenlerin okula gelmeyeceğini öğrenen veliler, çocuklarını okula göndermedi.
3 ÖĞRENCİYLE DERS İŞLEDİLER
Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri de okula gelmedi. Türkiye genelindeki birçok okulda dersler boş geçti. Bazı okullara yalnızca 3-4 öğrenci geldi. Greve katılmayan öğretmenler dersleri bu öğrencilerle yaptı.
1 ÖĞRENCİYLE SERVİS ÇEKTİ
İstanbul'daki bir okulun servisi de dün yalnızca 1 öğrenci taşıdı. Servis şoförü Adem Ayka; "Grev olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki grevi olacağını söylediler. Normalde 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir öğrenciyle geldik" dedi.