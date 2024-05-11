İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun silahı satın alan kişinin tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.İbrahim Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırıya toplumun her kesiminden olduğu gibi bilhassa meslektaşlarından büyük tepki var... Eğitimde şiddete karşı tepkilerini dile getirmek isteyen 10 eğitim sendikasına üye öğretmenler, dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) grev nedeniyle okulların tatil edilmeyeceğini açıklamasa da öğretmenlerin okula gelmeyeceğini öğrenen veliler, çocuklarını okula göndermedi.Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri de okula gelmedi. Türkiye genelindeki birçok okulda dersler boş geçti. Bazı okullara yalnızca 3-4 öğrenci geldi. Greve katılmayan öğretmenler dersleri bu öğrencilerle yaptı.İstanbul'daki bir okulun servisi de dün yalnızca 1 öğrenci taşıdı. Servis şoförü Adem Ayka; "Grev olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki grevi olacağını söylediler. Normalde 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir öğrenciyle geldik" dedi.