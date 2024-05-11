Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, Filistin kefiyesiyle röportaj verdi. Sanatçı Bambie Thug, İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması öncesi düzenlenen etkinlikler kapsamında, Newstalk'a verdiği röportajda boynuna kefiye taktı ve İrlanda bayrakları taşıdı.Filistin destekçisi Bambie Thug, İsrail'in yarışmanın finaline katılmaya hak kazandığı açıklandığında takımıyla ağladıklarını söyledi. Thug, İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili, 'Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum.' değerlendirmesinde bulundu.2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug, Filistin'e desteğini belirterek, 'Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor.' ifadesini kullanmıştı.Bambie Thug, Instagram hesabından 'Kalbim ve dualarım Filistin halkıyla.' mesajını paylaşmıştı.7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde yazdığı 'Filistin'e Özgürlük' ve 'Ateşkes' ifadelerinin silinmesi için Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) talepte bulunduğunu kaydetmişti.Bambie Thug, ekibiyle bu isteğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, nihayetinde 'Ateşkes' yazısının kalması konusunda EBU yetkililerini ikna ettiklerini bildirmişti.Ancak bir süre sonra EBU yetkililerinin bu yazının da silinmesi talebiyle geldiğini kaydeden Bambie Thug, paylaşımında 'Sahneye çıkışımdan yaklaşık bir saat önce bir iç toplantı yaptıklarını, 'ateşkes' ifadesinin artık kabul edilemez olduğunu ve bunu kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim.' ifadesine yer vermişti.Bambie Thug, adalet ve barış yanlısı olduğunu vurgulayarak, herkesin barınma, güvenlik, gıda, özgürlük ve şefkat hakkına sahip bulunması gerektiğini vurgulamıştı.