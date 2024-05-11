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Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

Önceki gece İsveç'te yapılan Eurovision Yarı Finali olaylı geçti. Eurovision komitesi, İsrail'i kollamak için her türlü önlemi alırken İsrail finale kaldı. Gece boyunca İsrail bayraklarının dalgalandığı salonda hiç kimsenin Filistin'deki katliamı protesto etmesine izin verilmedi. O gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ederken Filistin'e destek veren İrlanda yarışmacısının kefiyeyle verdiği röportaj olay oldu.

Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…
Ekleme: 11.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, Filistin kefiyesiyle röportaj verdi. Sanatçı Bambie Thug, İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması öncesi düzenlenen etkinlikler kapsamında, Newstalk'a verdiği röportajda boynuna kefiye taktı ve İrlanda bayrakları taşıdı.

Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

Filistin destekçisi Bambie Thug, İsrail'in yarışmanın finaline katılmaya hak kazandığı açıklandığında takımıyla ağladıklarını söyledi. Thug, İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili, 'Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum.' değerlendirmesinde bulundu.

Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

İRLANDA'NIN TEMSİLCİSİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug, Filistin'e desteğini belirterek, 'Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor.' ifadesini kullanmıştı.

Bambie Thug, Instagram hesabından 'Kalbim ve dualarım Filistin halkıyla.' mesajını paylaşmıştı.

Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde yazdığı 'Filistin'e Özgürlük' ve 'Ateşkes' ifadelerinin silinmesi için Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) talepte bulunduğunu kaydetmişti.

Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

SANSÜR GECİKMEDİ

Bambie Thug, ekibiyle bu isteğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, nihayetinde 'Ateşkes' yazısının kalması konusunda EBU yetkililerini ikna ettiklerini bildirmişti.

Ancak bir süre sonra EBU yetkililerinin bu yazının da silinmesi talebiyle geldiğini kaydeden Bambie Thug, paylaşımında 'Sahneye çıkışımdan yaklaşık bir saat önce bir iç toplantı yaptıklarını, 'ateşkes' ifadesinin artık kabul edilemez olduğunu ve bunu kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim.' ifadesine yer vermişti.

Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

Bambie Thug, adalet ve barış yanlısı olduğunu vurgulayarak, herkesin barınma, güvenlik, gıda, özgürlük ve şefkat hakkına sahip bulunması gerektiğini vurgulamıştı.