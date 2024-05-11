Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye, Gazze'ye yardımda ilk sırada

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken zor durumdaki siviller için Türkiye'den bölgeye yardım akmaya devam ediyor.Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye'nin, Gazze'ye yapılan toplam yardımların yüzde 31'ini karşılayarak dünyada öncü konumda olduğu belirtildi.Bugüne kadar ulaştırılan yardımların miktarının ise 54 bin tona ulaştığı açıklandı.Bununla birlikte, Türkiye'nin haftalık olarak Gazze'ye sağladığı içme suyu miktarı 127 tonu buluyor ve 400'ten fazla yaralı ve hasta Türkiye'de tedavi ediliyor.Bakanlık paylaşımında 'Gazze'ye yardım elimizi uzatmaya kesintisiz devam edeceğiz' vurgusu yaptı.