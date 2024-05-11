Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 34 bin 971’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi. Gazze Şeridi'ne 218 gündür devam eden saldırılarda can kaybının 34 bin 971'e, yaralı sayısının da 78 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampını, Al Zawaida kasabasını ve Al Masdar köyünü hedef alması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Filistinli yetkililer hayatını kaybedenler arasında 12 yaşında bir çocuğun da olduğunu açıkladı. Yaralananların ise El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi edildiği aktarıldı.