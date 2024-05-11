Araç sahiplerini ilgilendiriyor... Kasko yaptıracaklar dikkat!

Her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar şimdi de trafik sigortası yaptırmak isteyen vatandaşları hedef aldı.Araç sahiplerini arayıp kaskoda yüksek indirim vaadinde bulunarak ağlarına düşürüyorlar.Sigorta Acenteleri Derneği (SAD) Başkanı Ayhan Çalık, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken kasko satın alacak vatandaşların yüzde 50 indirim, dev kampanya, promosyon gibi ifadelere aldanmaması gerektiğini anlattı.Vatandaşların dolandırılmamak için yapması gerekenleri açıklayan SAD Başkanı Çalık, araç sahiplerinin acentelerin resmi internet siteleri üzerinden teklif alması gerektiğini belirterek, 'Vatandaş daha önce hiç irtibat kurmadığı çağrı merkezinden gelen aramayı şüpheyle karşılamalı. Resmi acentelerin internet sitelerinde yer alan çağrı merkezleri ise güvenle aranabilir' dedi.Türkiye Sigorta Birliği'ne trafik sigortası ve kaskoyla ilgili yapılan dolandırılma şikâyetlerinin son dönemde giderek arttığını belirten Çalık, bazı dolandırıcıların güven kazanmak için acentelerin isimlerini kullandığını ifade etti.Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çalık, 'İnternette araç plaka, irtibat numaraları gibi bilgileri girerek fiyat sorgulaması işlemini dolandırıcıların oltalama maksadıyla kurdukları siteden yapan vatandaşlar tuzağa düşebiliyor.Örneğin 'X Sigorta'dan fiyat teklifi almış birine 'X Sigorta'dan arıyorum yüzde 50 indirim kampanyamız var, 10 bin TL olan fiyatınız bugün öderseniz 5 bin TL diyerek araç sahiplerinin anlık boşluğundan yararlanarak dolandırabiliyorlar' diye konuştu.Çalık, tuzağa düşmemek içi vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:'Mutlaka sigortanızı tanıdığınız- bildiğiniz acenteden yaptırın. Bilmediğiniz internet sitelerinden ya da sizleri çağrı merkezi gibi tanımadığınız numaralardan arayanlara itibar etmeyin. Promosyon ve indirim vaadi dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem. Bu alanda kâr marjı oldukça düşük olduğu için, büyük oranlarda indirim söz konusu olmaz.'İnternetten fiyat araştıran vatandaşlar 'en uygun trafik'' ya da 'en uygun kasko' yazdıkları zaman tarayıcıda ilk sırada çıkan siteler dolandırıcılara ait olabiliyor. Arama motorlarına reklam vererek ilanlarını ilk sıraya taşıyan dolandırıcılar, teklif formu doldurtarak bütün bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşa telefonla ulaşıyor.Daha önce satın aldıkları 0850'li hatlarla kendilerine kurumsal görüntü veren dolandırıcılar sigorta şirketinden aradıklarını söyleyip, aynı gün ödeme yapılması halinde indirimli fiyattan sigortalarını yapabileceklerini söyleyerek, ödemeyi hesaplarına alıyor.Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise trafik sigortasının 28 milyon aracı kapsadığını ve zorunlu bir sigorta olduğu için nüfusun önemli bir bölümünü ilgilendirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: 'Trafik sigortası olmadığında trafikte seyahat etmek kanunen yasak.Ancak kasko ise isteğe bağlı ve son dönemde dolandırıcılık olayları daha çok bunun üzerinde yoğunlaşıyor. Artan kasko fiyatlarından daha az etkilenmek isteyen vatandaşlar kaskoda uygun fiyat izlenimi veren sahtekarların tuzağına düşebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız derhal savcılıklara suç duyurusunda bulunmalı.Burada dolandırıcılık yaşandığı için Tüketici Hakem Heyetleri yetkisiz kalıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne girerek poliçelerinin olup olmadığını da buradan kontrol edebilirler.'